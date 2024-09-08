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Menteşe'deki orman yangını 20'nci saatinde: Havadan yoğun müdahale ediliyor

09:25 - 8/09/2024 Pazar
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını 20'nci saatine girerken, sarp arazide süren yangını kontrol altına almak için hava araçları yoğun şekilde müdahale ediyor. Yer ekipleri de vadinin sarp arazi olması nedeniyle yol kenarında konuşlandırıldı. Bölgede saat 10.00 sıralarında görülmesi beklenen rüzgar öncesi hava araçları sıkça sorti yaparak alevlerin önünü kesmek için çaba sarf ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.


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Sarnıç-Akbük arasındaki vadide 2 noktada, Sarnıç ile Çatak Bağyaka Mahallesi arasında kalan 1 noktada olmak üzere toplamda 3 noktada süren orman yangınına müdahaleler gece boyunca sürerken, sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi de yoğunlaştırıldı. 

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20'nci saatine giren yangına 6 uçak, 16 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.


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Yer ekipleri de vadinin sarp arazi olması nedeniyle yol kenarında konuşlandırıldı.


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Bölgede saat 10.00 sıralarında görülmesi beklenen rüzgar öncesi hava araçları sıkça sorti yaparak alevlerin önünü kesmek için çaba sarf ediyor.

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#Orman yangını
#Menteşe
#Muğla
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