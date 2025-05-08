Mersin'de hasadı başladı, dünyanın dört bir yanından yoğun talep var: Kilosu 35 TL'ye kadar düştü

İhracata verilen kayısılar konusunda uyarı





Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Zeki Cüce ise, "Sezon başladı. Kayısı 80-100 liradan başladı ve sofralık fiyatı 35-40 liraya kadar indi. Fiyatların düşmesinin sebebi, tabii ki arz talep meselesi ama kayısı fiyatlarının düşme sebeplerinin biri işte bu kasada görüldüğü gibi 80 liraya satılan kayısının altında hurda kayısı çıkıyor. Bunları 35-40 liraya satıyorlar da aslında ihracatçıya 60 liraya mal oluyor. Ben aslında çiftçiyi uyarıyorum. İçeride görüldüğü gibi tezgaha dökülen kayısının yarıdan fazlası ıskartaya çıkıyor. Onun için buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun bir de sorunu 35 milimin altında olan bir kayısı ihracata gitmiyor. Vatandaşta diyor ki bu güzel kayısı ama ebadı tutmuyor. Çiftçinin buna dikkat etmesi gerekiyor" dedi.