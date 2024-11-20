Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi: Sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan birçok il için kar yağışı uyarısı yapılarak tarih verildi.

1 /14 Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 /14 Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3 /14 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

4 /14 Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

5 /14 Öte yandan Meteoroloji tarafından 5 günlük haritalı hava durumu raporu yayınlandı. Bazı illere de kar yağışı uyarısı yapıldı.

6 /14 20 Kasım Çarşamba günü hava nasıl olacak?

7 /14 21 Kasım Perşembe günü hava nasıl olacak?

8 /14 22 Kasım Cuma günü hava nasıl olacak?

9 /14 23 Kasım Cumartesi günü hava nasıl olacak?

10 /14 24 Kasım Pazar günü hava nasıl olacak?

11 /14 Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 15 İstanbul: Parçalı bulutlu 17

12 /14 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

13 /14 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19