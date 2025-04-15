Yurdun büyük kısmı soğuk havaya teslim. Doğu'da kar, iç kesimlerde de don riski var. Meteoroloji 27 il için sarı kodlu uyarı yayımladı; 18 ilde zirai don olayı, 9 ilde de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Perşembeden sonra ise güneş yüzünü gösterecek ve sıcaklık artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ZİRAİ DON UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi bekleniyor.
Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları istendi.
27 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İç Anadolu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde; 18 ilde gece ve sabah saatlerinde zirai don bekleniyor. Özellikle üreticilerin dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Bitlis, Erzurum, Hakkari, Erzincan, Kars, Siirt, Van, Bayburt, Şırnak'ta ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.