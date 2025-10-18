Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Eski tip ehliyetler 1 Kasım'dan sonra geçersiz sayılacak

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin 1 Kasım 2025 itibarıyla geçerliliğini yitireceğini duyurdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 31 Ekim 2025'e kadar yenileme işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi. Ehliyetini zamanında yenilemeyen sürücüler hangi cezalarla karşılaşacak?
Eski tip ehliyet sahipleri, belgelerini ay sonuna kadar yenilemezse, ehliyetleri geçersiz sayılacak.
Yeni tip sürücü belgeleri, biyometrik veriler ve modern güvenlik önlemleriyle donatılmış olarak veriliyor. Bu belgelerin, hem sahteciliği önlemek hem de trafik güvenliğini artırmak amacıyla uygulamaya alındığı ifade edildi.
Yeni ehliyetler adrese teslim ediliyor
Ehliyet yenileme işlemleri için gerekli belgeler arasında eski sürücü belgesi, sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve adres bilgisi bulunuyor.
Başvurular, Alo 199 Çağrı Merkezi, e-Devlet üzerinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (nvi.gov.tr) resmi web sitesi aracılığıyla yapılabiliyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan hatırlatma
İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025’e kadar yenilenebileceğini hatırlattı. Bakanlık, bu tarihe kadar yapılacak yenilemelerde yalnızca 15 TL değerli kağıt ve vakıf payı ödeneceğini açıkladı.
Bakanlık, 31 Ekim’den sonra başvuru yapmayan sürücülerin eski tip belgelerinin geçersiz hale geleceğini belirtti. Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin toplam 7 bin 438 lira 60 kuruş,
A, A1, A2 ve F sınıfları için 3 bin 643 lira 10 kuruş,
B1, BE, C1, CIE, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfları için ise 11 bin 235 lira 60 kuruş harç ve hizmet bedelini ödemeleri gerekecek.
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için randevu işlemleri Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ Mobil Uygulaması veya nvi.gov.tr üzerinden yapılabiliyor.
Başvuru sırasında sürücülerden şu belgeler talep ediliyor:
-Mevcut eski sürücü belgesi
-Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu
-Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
-MERNİS sisteminde kayıtlı güncel adres bilgisi
-Başvuru ücretinin ödendiğine dair 15 TL makbuz.