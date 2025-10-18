Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Eski tip ehliyetler 1 Kasım'dan sonra geçersiz sayılacak

Bakanlık, 31 Ekim’den sonra başvuru yapmayan sürücülerin eski tip belgelerinin geçersiz hale geleceğini belirtti. Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin toplam 7 bin 438 lira 60 kuruş,

A, A1, A2 ve F sınıfları için 3 bin 643 lira 10 kuruş,

B1, BE, C1, CIE, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfları için ise 11 bin 235 lira 60 kuruş harç ve hizmet bedelini ödemeleri gerekecek.