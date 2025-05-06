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Muğla haberleri: Amatör balıkçı oltasına dolanan martıyı kurtarıp, özgürlüğüne kavuşturdu

Muğla haberleri: Amatör balıkçı oltasına dolanan martıyı kurtarıp, özgürlüğüne kavuşturdu

21:036/05/2025, Salı
DHA
Yeni Şafak
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında balık avlayan amatör balıkçı Aykut Gümüşbaş'ın oltasına bir martı dolandı. Gümüşbaş'ın misinayı keserek kurtardığı martı, özgür kalmasının ardından tekrar gökyüzüne kanat çırptı.

Olay, Fethiye Körfezi açıklarında meydana geldi. Amatör balıkçı Aykut Gümüşbaş, sabah saatlerinde balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Gümüşbaş'ın oltasını suya bırakmasından bir süre sonra bir balık takıldı. Balığı çektiği sırada Gümüşbaş, oltasına dolanmış bir martıyla karşılaştı. Martının misinaya ağzından ve kanadından dolandığını gören Gümüşbaş, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Martıyı teknesine alan balıkçı, dikkatlice misinayı keserek martıyı kurtardı. Misinadan kurtulan martı kısa sürede toparlanıp, gökyüzüne kanat çırptı. Yaşadığı olayı anlatan Aykut Gümüşbaş, “Balığı çekerken bir anda oltanın ucunda martıyı görünce çok şaşırdım. Kurtarmamdan hemen sonra kendine gelip uçtu. Doğadaki her canlının yaşama hakkı var" dedi. 

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