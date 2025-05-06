Muğla haberleri: Amatör balıkçı oltasına dolanan martıyı kurtarıp, özgürlüğüne kavuşturdu

Olay, Fethiye Körfezi açıklarında meydana geldi. Amatör balıkçı Aykut Gümüşbaş, sabah saatlerinde balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Gümüşbaş'ın oltasını suya bırakmasından bir süre sonra bir balık takıldı. Balığı çektiği sırada Gümüşbaş, oltasına dolanmış bir martıyla karşılaştı. Martının misinaya ağzından ve kanadından dolandığını gören Gümüşbaş, vakit kaybetmeden harekete geçti.