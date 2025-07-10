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Muğla'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

23:4610/07/2025, Perşembe
AA
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, müstakil ahşap evde çıkan yangın söndürüldü. Vatandaşlar, alevlerin diğer binalara sıçrama tehlikesini endişeyle takip etti.

Karamehmet Mahallesi Taşçılar Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların hortumlarla müdahalesine rağmen alevler kısa sürede tüm evi sardı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın sırasında evde bulunan Adnan ve Nursel Gülceoğlu kardeşler, ekipler ve vatandaşlar tarafından güvenli bölgeye alındı. Nursel Gülceoğlu'nun kolundan yaralandığı öğrenildi.



Araçların dar sokaklar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği yangın alanında vatandaşlar, insan zinciri oluşturup hortum taşıyarak ekiplere yardımcı oldu.



Yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.



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