Narin soruşturmasında yeni gelişme: İtirafçının kırmızı otomobili dere yakınında 50 dakika kalmış

"BUNU YOK EDECEKSİN DEDİ"





2 Eylül'de tutuklanan Narin'in amcası, mahalle muhtarı Salim Güran'ın beyaz renkli otomobili ile getirdiği, ön koltukta battaniyeye sarılı Narin'in cesedini yok etmek için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini belirten Nevzat B., ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki 'çuval birisi tarafından bulunur' diye düşünerek üzerine bir taş koydum" dedi.