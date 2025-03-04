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Netanyahu'nun Türkiye korkusu

Netanyahu'nun Türkiye korkusu

04:004/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Yıllık enflasyon yüzde 40'ın altında

Ocakta aylık yüzde 5,03 ile beklentilerin üzerinde artan enflasyon şubatta hız keserek yüzde 2,27 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici enflasyonunun tahminlerin altında gerçekleşmesinde giyim ve sağlık fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.


Suriyeliler ‘PKK gitsin’ istiyor

Suriye’nin kuzeyinde geniş bir toprak parçasını hakimiyetinde bulunduran PKK uzantısı YPG/PYD, çıbanbaşı olarak duruyor. PKK elebaşı Öcalan’ın çağrısı ne kadar etkili olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. İlk açıklamalardan bir yumuşama olduğu anlaşılıyor.


Fırtına 90+10'da yıkıldı

11 haftadır dış sahada kazanamayan Trabzonspor, hasrete son vermek için çıktığı TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından da eli boş ayrıldı. 90+10'da VAR'ın kararıyla çalınan penaltıyı gole çeviren Umut Nayir, ev sahibi ekibe 3 puanı getirirken, bordo-mavili takım son dakikada şoku yaşadı.

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