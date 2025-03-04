Netanyahu'nun Türkiye korkusu

Yıllık enflasyon yüzde 40'ın altında

Ocakta aylık yüzde 5,03 ile beklentilerin üzerinde artan enflasyon şubatta hız keserek yüzde 2,27 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici enflasyonunun tahminlerin altında gerçekleşmesinde giyim ve sağlık fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.



