Ortadoğu’da tansiyon, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik başlattığı kapsamlı saldırıyla bir kez daha zirveye çıktı. Natanz Nükleer Tesisi başta olmak üzere kritik hedeflerin vurulduğu açıklanırken, İran misilleme tehdidinde bulundu. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği bu gerilimle beraber ise iki ülkenin gücü merak konusu oldu.









Özellikle son dönemde savaş teknolojilerinde yaşanan değişim ile birlikte nükleer silahlara olan yatırımda arttı. Aktif savaş başlıklarının sayısı azalmaya devam etse de ülkeler bu alanlara yatırım yapmaya devam ediyor.