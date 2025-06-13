Ortadoğu’da tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail ordusu, İran’ın nükleer programını hedef aldıklarını ve çok sayıda askeri noktanın vurulduğunu duyurdu. İran’dan ise misilleme sinyalleri geldi. Gerilim bölgeyle sınırlı kalmayıp küresel endişeyi artırırken, gözler nükleer silah sahibi ülkelere çevrildi. Peki, dünyada hangi ülkeler nükleer silah gücüne sahip? En fazla savaş başlığı kimlerin elinde?
İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısıyla Ortadoğu’daki gerilim yeni bir boyut kazandı. Saldırı ve karşılıklı açıklamalar, küresel güvenlik dengelerini yeniden tartışmaya açtı. Tüm dünya olası bir tırmanışı endişeyle izlerken, nükleer silah sahibi ülkeler gündeme taşındı. Peki, şu anda hangi ülkeler nükleer silah bulunduruyor? En fazla nükleer savaş başlığı kimin elinde? İşte tüm bu soruların yanıtı…
Ortadoğu’da tansiyon, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik başlattığı kapsamlı saldırıyla bir kez daha zirveye çıktı. Natanz Nükleer Tesisi başta olmak üzere kritik hedeflerin vurulduğu açıklanırken, İran misilleme tehdidinde bulundu. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği bu gerilimle beraber ise iki ülkenin gücü merak konusu oldu.
Özellikle son dönemde savaş teknolojilerinde yaşanan değişim ile birlikte nükleer silahlara olan yatırımda arttı. Aktif savaş başlıklarının sayısı azalmaya devam etse de ülkeler bu alanlara yatırım yapmaya devam ediyor.
Nükleer silahlarla ilgili son kapsamlı çalışma Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapıldı. 2023 yılı raporuna göre dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Nükleer başlığa sahip ülkeler sıralaması ise şu şekilde;
1- RUSYA 5 BİN 889
2- AMERİKA 5 BİN 244
3- ÇİN 410
4-FRANSA 290
5-İNGİLTERE 225
6-PAKİSTAN 170
7-HİNDİSTAN 164
8-İSRAİL 90
9-KUZEY KORE 30