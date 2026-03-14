Önce bir şubeyi sonra diğerini yaktı: Bursa’da kundakçı yakalandı

10:4614/03/2026, Cumartesi
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir pizza zincirine ait iki şube, iddiaya göre eski bir çalışan tarafından kundaklandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Abidin G. isimli şahıs önce İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan pizza zincirine ait şubeyi ateşe verdi. Şüpheli daha sonra Beşevler Mahallesi Alim Sokak’ta bulunan aynı zincire ait bir diğer şubeye giderek burada da kundaklama gerçekleştirdi.

Yangın alarmının devreye girmesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine her iki adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Yangınlarda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Ayrıca Abidin G.’nin Görükle Mahallesi’ndeki şubeyi de kundaklama girişiminde bulunduğu fakat fark edilince olay yerinden uzaklaştığı öğrenilirken şüpheli Abidin G.’nin daha önce, kundakladığı iş yerlerinde çalıştığı ve kundaklama olaylarını kiraladığı bir araçla gerçekleştirdiği de öğrenildi.

 Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

