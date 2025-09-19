Yeni Şafak
Orman yangınında alevlere mahalleye sıçradı: Evler ve seralar alevlerin arasında kaldı

08:2819/09/2025, Cuma
DHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Aliefendi mahallesinde başlayan yangın İspatlı Mahallesi'ne ulaşırken, bazı evler ve seralar zarar gördü. Alevlere müdahale sürerken, Aliefendi mahallesi tahliye edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aliefendi Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne de sıçrayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gece saatlerinde başlayan yangın, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle kısa sürede büyürken Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri alevleri kontrol altına almak için bölgede yoğun çaba sarf ediyor.

Öte yandan, bölgede bulunan evler ve seralar alevlerin arasında kalırken, tahliye çalışmaları da devam ediyor.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk yangın bölgesine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Öztürk yaptığı burada açıklamada, "Aliefendi Mahallemizde başlayan ve İspatlı Mahallemizi de etkileyen yangınına müdahale etmek üzere ilgili tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Maalesef bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılım göstermektedir. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

#Aliefendi Mahallesi
#Orman
#AFAD
#Antalya
