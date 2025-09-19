Orman yangınında alevlere mahalleye sıçradı: Evler ve seralar alevlerin arasında kaldı

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk yangın bölgesine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Öztürk yaptığı burada açıklamada, "Aliefendi Mahallemizde başlayan ve İspatlı Mahallemizi de etkileyen yangınına müdahale etmek üzere ilgili tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Maalesef bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılım göstermektedir. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.