Ormanda vahşet: Arkadaşını öldürüp yaktı, psikiyatriste gitti

SAVCILIKTA İFADE DEĞİŞTİRDİ





Ömer Öner'in savcılık sorgusunda ise jandarmadaki ifadesinin aksine, Mehmet Karabıyık'ı, ‘sabah birini öldürme hissi ile uyandığı' için değil, uygunsuz tekliflerinden dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Kendisine, ‘Aşkım', ‘Sevgilim' diye hitap eden Karabıyık'ın bu sözlerinden rahatsız olduğunu ve kendisiyle konuşmak için aradığını söyleyen Öner, “Onun bu yaklaşımı beni rahatsız ediyordu. Olay günü bıçağı yanıma alıp, Mehmet'e telefon açıp, buluşmak istediğimi söyledim. Aydınlar Mahallesi'ndeki kahvede bir araya geldik. Motosikletine binip, olay yerine gittik. Kendisine, 'Bana neden aşkım ve sevgilim dediğini sorduğumda, çirkin teklifte bulundu. Ben de yanımdaki bıçak ile ona saldırdım. Yaşanan arbede sırasında, kendisini kaç yerinden bıçakladığımı bilmiyorum. Benim de parmaklarım kesilmişti...