Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

İlk müdahale sonrası sedyeyle hastaneye taşınan yolcunun epilepsi krizi geçirdiği anlaşıldı. Yapılan müdahalelerden sonra vatandaşın taburcu olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Rahatsızlanan yolcuyu hızla hastaneye yetiştiren belediye otobüs şoförü Emre Ateş ise diğer yolcular tarafından tebrik edildi.