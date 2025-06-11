Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor: Köklü değişiklik için düğmeye basıldı

Yenidoğan bebeklerin hayatı üzerinden haksız kazanç sağlayan çetenin ortaya çıkmasının ardından sağlık sisteminde köklü adımlar atılıyor. Özellikle özel hastanelerin yoğun bakım servislerinde yeni bir dönem başlıyor. AK Parti, kamuoyunu sarsan olay sonrası kapsamlı bir düzenleme için düğmeye bastı. Yeni yasama yılı sona ermeden Meclis'e sunulması beklenen kanun teklifinde, denetimlerin artırılmasından personel kriterlerine kadar birçok alanda değişiklik öngörülüyor. Peki, hangi önlemler hayata geçirilecek?