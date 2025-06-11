Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor: Köklü değişiklik için düğmeye basıldı

Kamuoyunu derinden sarsan yenidoğan skandalının ardından kritik adım geldi. AK Parti, özel hastanelerde yaşanan suistimalleri önlemek için yeni bir yasal düzenleme hazırlığında. Yoğun bakımların suiistimal edilmesini engellemeyi hedefleyen teklif, denetimleri sıkılaştırırken sağlık personelinin görev şartlarını da yeniden tanımlıyor. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Peki, özellikle de özel hastaneleri ilgilendiren yeni düzenlemeyle Sağlık sisteminde neler değişecek? İşte detaylar.
Yenidoğan bebeklerin hayatı üzerinden haksız kazanç sağlayan çetenin ortaya çıkmasının ardından sağlık sisteminde köklü adımlar atılıyor. Özellikle özel hastanelerin yoğun bakım servislerinde yeni bir dönem başlıyor. AK Parti, kamuoyunu sarsan olay sonrası kapsamlı bir düzenleme için düğmeye bastı. Yeni yasama yılı sona ermeden Meclis'e sunulması beklenen kanun teklifinde, denetimlerin artırılmasından personel kriterlerine kadar birçok alanda değişiklik öngörülüyor. Peki, hangi önlemler hayata geçirilecek?
Yenidoğan skandalı sonrası harekete geçildi
Türkiye'yi derinden sarsan, vicdansız yöntemlerle bebeklerin hayatları üzerinden kazanç sağlayan “Yenidoğan Çetesi” skandalı, sağlık sisteminde köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor. AK Parti, bu trajik olayın ardından özel hastanelerin yoğun bakım sistemine yönelik geniş kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlığına başladı.
Yoğun bakımlara sıkı denetim
Yeni düzenlemeyle özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım üniteleri artık daha sıkı denetlenecek. Özellikle 112 Acil personelinin hasta yönlendirmeleri, ambulans süreçleri ve hekimlerin sevk kararları üzerinde ciddi kontroller yapılacak. Bu alanlarda usulsüzlüğün önüne geçmek amacıyla teyit sistemleri kurulacak ve hasta sevkleri yeni kurallara bağlanacak.
Sağlık Personeline Yeni Kriterler
Düzenleme yalnızca hastane yönetimini değil, aynı zamanda personel politikalarını da kökten değiştiriyor.
Sağlık personelinin eğitim geçmişi, uzmanlık alanı ve görevdeki performansı yeni ölçütlerle değerlendirilecek. Ayrıca uzun mesai saatleri, ödenmeyen ücretler ve izin kullanımı gibi konularda personel haklarını güvence altına alan hükümler de teklifte yer alacak.
Takviye Gıdalara da Yasal Çerçeve
Kanun teklifinde sadece yoğun bakım servisleri değil, piyasada yaygınlaşan takviye edici gıdalar da yer alıyor. İnternet ortamında kolayca satılabilen bu ürünlerin piyasaya arzı, içeriği ve kullanımı artık yeni bir kurulun onayına tabi olacak.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı ya da Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı kurul sayesinde, halk sağlığına yönelik risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yargıya Taşınan Büyük Skandal
Yenidoğan çetesine yönelik adli süreçte ise 69 kişi gözaltına alınmış, 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan 1.399 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti.
Sanıklar hakkında 10 yıldan 590 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor. Yasal düzenlemenin yasama yılı bitmeden Meclis'e sunulması ve sağlık sisteminde yeni bir sayfa açması hedefleniyor.