Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Park halindeki minibüs alev topuna döndü

Park halindeki minibüs alev topuna döndü

22:0610/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Gaziantep’in Nizip ilçesinde park halindeki minibüs alev topuna döndü. Yangında minibüsün yanında park halinde bulunan ve yeni alındığı öğrenilen otomobil de zarar gördü.

Yangın, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Gazi sokakta park halinde bulunan bir minibüs bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek minibüsü tamamen sardı.

Minibüs alev topuna dönerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerine müdahalesi sonucu söndürüldü. 

Yangında minibüsün yanında park halinde bulunan ve sahibi tarafından yeni alındığı öğrenilen otomobil de zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Gaziantep
#Yangın
#Minibüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?