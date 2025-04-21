Pendik'te korku dolu anlar: 5 katlı binanın birinci katında balkon çöktü

'O SIRADA 2 ÇOCUĞUM VARDI EVDE'





Balkonu çöken dairede yaşayan Sultan Devecioğlu, "Ben dışarıdaydım. Çamaşırları asıp sağlık ocağına gitmiştim. O sırada 2 çocuğum vardı evde. Korkmuşlar. Bir kızımda panik atak vardı. Eşim il dışında, duyar duymaz koşarak geldim. Herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.