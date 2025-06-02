Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

"BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLERİ DE BİZE ÖĞRETTİLER"





Besici Mehmet Bozkurt, ekiplerin bilgilendirmesiyle sayesinde sahte paranın nasıl tespit edildiğini öğrendiğini ifade ederek, “Dolandırıcılar için emniyetteki arkadaşlar sahte para konusunda uyarmak için buraya geldi ve bizi bilgilendirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bu tür dönemlerde dolandırıcılar ve fırsatçılar milletimizi dolandırıyor. Emniyet herkesi bilgilendirdi ve broşür dağıttı. İnce detaylarını broşürde yazmışlar. Nerde, nasıl, ne şekilde olduğunu da bize gösterdiler. Bilmediğimiz şeyleri de bize öğrettiler” dedi.