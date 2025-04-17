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Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı: İstanbul'a talimat verildi

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı: İstanbul'a talimat verildi

11:3317/04/2025, jeudi
G: 17/04/2025, jeudi
Yeni Şafak
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CHP'ye geçici kayyum atanacak sözleri nedeniyle halkı yanıltan Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı verildi. Kütahyalı'nın ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi.

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye perşembe günü geçici kayyum atanacağını iddia ederek, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.


Kütahyalı'nın paylaşımı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kütahyalı'ya soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilerek ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi.

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