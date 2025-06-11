Sağlık Bakanlığı yeni düzenlemeyi duyurdu: Rapor yenileme için büyük kolaylık

Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran 2025’te dolacak engelli ve kronik hastalara ait ilaç raporlarının yenilenmesi için yeni bir uygulamayı devreye aldı. İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına 30 Haziran 2025’te süresi dolacak engelli ve kronik hastalara ait ilaç raporlarının yenilenmesi için MHRS üzerinden yeni bir sistem başlattı.
Daha önce geçerlilik süresi uzatılan raporların yenilenmesi amacıyla bir takvim oluşturuldu.
Bu kapsamda, kronik hastalığı olan vatandaşların ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları için ise 12 aylık bir "Rapor Yenileme" süreci planlandı.
Öncelik rapor süresi dolmak üzere olanlara
Uygulamanın ilk aşamasında, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. Kimlik numaraları, randevu alabilmeleri için MHRS ile paylaşılacak. Vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla, yalnızca raporu 30 Haziran 2025’te sona erecek hastaların erişimine açık özel bir "Rapor Yenileme" kliniği tanımlandı. Bu klinikten sadece Bakanlık tarafından belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.
Rapor süresi dolan vatandaşlara SMS gönderilecek
Süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla (SMS) da bilgilendirme yapılacak. Gönderilecek mesajda, "Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden ‘Rapor Yenileme’ kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır" ifadeleri yer alacak.
Hastaneler özel cetvel açacak
Tüm hastaneler, "Rapor Yenileme" kliniği için MHRS'ye özel randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller sayesinde vatandaşlar, 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapabilecek.
Randevu gününde hastaneye giden vatandaşlar, ilk olarak "MHRS Koordinasyon Birimi"ne başvuracak. Bu birim, başvurunun niteliğine göre kişiyi engelli raporu için Sağlık Kuruluna, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine yönlendirecek.
Yenilenmeyen raporlar geçersiz olacak
Mevcut raporlar, yenisi düzenlenene kadar geçerli olmaya devam edecek. Ancak, rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini yitirecek.