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Sahipsiz köpekler dehşeti yaşattı: Köpeklerin birbiriyle boğuştuklarını düşündük, sonradan fark ettik

Sahipsiz köpekler dehşeti yaşattı: Köpeklerin birbiriyle boğuştuklarını düşündük, sonradan fark ettik

20:227/01/2025, Salı
AA
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Sokakları işgal eden sahipsiz köpekler terör estirmeye devam ediyor. Ankara'nın Haymana ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıkları, köpeklerin birbirleriyle boğuştuğunu düşündüklerini ancak sesler üzerine çocuğa saldırdıklarını fark edip duruma müdahale ettiklerini belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.

Yenimahalle'de okuldan çıkan Hayrettin G. (13) boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.



Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından yaralı çocuk, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hayrettin G, buradaki ilk müdahalesinin ardından kent merkezine sevk edildi.



Görgü tanıkları, köpeklerin birbirleriyle boğuştuğunu düşündüklerini ancak sesler üzerine çocuğa saldırdıklarını fark edip duruma müdahale ettiklerini belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.



#Ankara
#Köpek
#Sahipsiz köpek

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