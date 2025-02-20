Sahte içkide son 24 saat: Binlerce litre ele geçirildi

Son 24 saatte 8 ilde sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 11 bin litreden fazla sahte içki, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte-kaçak içki imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, toplam 33 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir
İl Jandarma komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde 1 şüpheli şahsın sahte içki üretmek için etil alkol temin edeceği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, 20 litre etil alkol ile birlikte yakalandı. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Çanakkale
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üç şüpheli şahsın ikamet ve işyerlerinde adli arama ve kontrol gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda, 3 bin 317 litre etil alkol, 234 litre kanyak, 70 litre kaçak rakı, 28.5 litre meyve likörü, 14 adet alkol kiti, 1 adet damıtma aparatı, 1 adet sanayi tipi gaz ocağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Malatya
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 19 bin 376 sentetik ecza hap, 78 litre el yapımı sahte içki, 9 gümrük kaçağı cep telefonu ve 22 şarj adaptörü ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir kişinin etil alkolü sahte içki yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen Z.Ç. (31), düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 38 litre sahte alkol ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Adana
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi. Polis ekipleri, adresteki şüpheliyi gözaltına aldı.
Kars
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda 47 şişe halinde toplam 23,5 litre sahte alkollü içki, 11 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 8 şişe halinde toplam 40 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ve 46 şişe içerisinde sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 bin litre kaçak ve sahte etil alkol, 35 alkol kiti, 3 bin 76 şişe kapağı ve kapüşon, 6 bin 457 bandrol ve 3 bin 864 marka etiketi ele geçirildi.