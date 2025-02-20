Sahte içkide son 24 saat: Binlerce litre ele geçirildi

Antalya





Döşemealtı ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 bin litre kaçak ve sahte etil alkol, 35 alkol kiti, 3 bin 76 şişe kapağı ve kapüşon, 6 bin 457 bandrol ve 3 bin 864 marka etiketi ele geçirildi.