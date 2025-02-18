Şaibe paniği

Asya’dan yatırıma 10 milyar dolar

Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türkiye'deki kamu projelerine üç yılda 5 milyar dolarlık finansman sağlayacak. Suudi Arabistan’da imzalanan mutabakat zaptının detaylarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuya sağlanacak finansmanın yanı sıra özel sektör projeleri için de 5 milyar dolarlık ek finansman sağlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.



