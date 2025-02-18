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Şaibe paniği

04:0018/02/2025, Tuesday
G: 18/02/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Asya’dan yatırıma 10 milyar dolar

Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türkiye'deki kamu projelerine üç yılda 5 milyar dolarlık finansman sağlayacak. Suudi Arabistan’da imzalanan mutabakat zaptının detaylarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuya sağlanacak finansmanın yanı sıra özel sektör projeleri için de 5 milyar dolarlık ek finansman sağlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.


Şaibe soruşturması CHP'yi panikletti

CHP’de genel başkanlığın Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e geçtiği Kasım 2023’teki kurultayda yaşanan şaibelerin ortalığa dökülmesi İmamoğluÖzel ikilisini panikletti. Özel, şaibeyi anlatanları meczuplukla suçladı. Savcıya, İmamoğlu ve Özel’in içinde olduğu “delege borsası”nı anlatan kurultay delegesi Hatip Karaaslan’ın “Şaibeyi anlatan 30-40 kişinin daha ifadesi var” şeklindeki sözleri paniğin nedenini açıklıyor.


Alperen Şengün tarih yazdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025'in final maçını, Chuck Takımı'nı 41-25 yenen Shaq Takımı kazandı. Chuck takımıyla yarı final maçında oynayan Alperen Şengün 4 sayı, 1 ribauntla oynadı. Milli basketbolcumuz, 2007’de Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu oldu.


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