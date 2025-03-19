Sapkın devlet sahuru kana buladı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
O yatırım Körfez’den
Petrol zengini Körfez ülkeleri, temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını artırıyor. Bölge ülkelerinin yatırım için radarına aldığı ülkelerden biri de Türkiye. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ABD’de sinyalini verdiği enerji yatırımının Körfez bölgesinin en büyük güneş enerjisi şirketlerinden biri tarafından yapılacağı öğrenildi.
Gazze'de sahur vakti katliam
Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi sonlandıran terör devleti İsrail, Ramazan ayında sahur vaktinde Filistinlilere yönelik vahşi bir katliam işledi. Lanetlenmiş siyonist yahudiler, katliam öncesi müttefikleri ABD’den onay aldı. Vahşi katliamda terörist Yahudiler kadın çocuk demeden en az 420 Filistinliyi öldürdü. Ümmet İslam ülkelerinden bu teröre artık müdahale bekliyor.
Buruk'un jokeri Barış Alper
Galatasaray’da üst üste 3. şampiyonluğuna yürüyen teknik direktör Okan Buruk’un saha içerisinde en büyük yardımcılarından biri Barış Alper Yılmaz oldu.