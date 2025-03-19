Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sapkın devlet sahuru kana buladı

Sapkın devlet sahuru kana buladı

04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

O yatırım Körfez’den

Petrol zengini Körfez ülkeleri, temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını artırıyor. Bölge ülkelerinin yatırım için radarına aldığı ülkelerden biri de Türkiye. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ABD’de sinyalini verdiği enerji yatırımının Körfez bölgesinin en büyük güneş enerjisi şirketlerinden biri tarafından yapılacağı öğrenildi.


Gazze'de sahur vakti katliam

Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi sonlandıran terör devleti İsrail, Ramazan ayında sahur vaktinde Filistinlilere yönelik vahşi bir katliam işledi. Lanetlenmiş siyonist yahudiler, katliam öncesi müttefikleri ABD’den onay aldı. Vahşi katliamda terörist Yahudiler kadın çocuk demeden en az 420 Filistinliyi öldürdü. Ümmet İslam ülkelerinden bu teröre artık müdahale bekliyor.


Buruk'un jokeri Barış Alper

Galatasaray’da üst üste 3. şampiyonluğuna yürüyen teknik direktör Okan Buruk’un saha içerisinde en büyük yardımcılarından biri Barış Alper Yılmaz oldu.

#Gazete
#Manşet
#Gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri