Sapkın devlet sahuru kana buladı

O yatırım Körfez’den

Petrol zengini Körfez ülkeleri, temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını artırıyor. Bölge ülkelerinin yatırım için radarına aldığı ülkelerden biri de Türkiye. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ABD’de sinyalini verdiği enerji yatırımının Körfez bölgesinin en büyük güneş enerjisi şirketlerinden biri tarafından yapılacağı öğrenildi.



