Şehit ateşi Kahramanmaraş'a düştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur.