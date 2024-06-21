Şehit ateşi Kahramanmaraş'a düştü

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Kahramanmaraş'taki ailesine askeri yetkililer acı haberi verdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur.
Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.
Operasyonda şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi.
Onikişubat ilçesine bağlı Hasancıklı Mahallesi'ndeki şehidin evine gelen yetkililer aileye başsağlığı diledi.
Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı.
Mehmet Ali Horoz'un yakınları aldıkları acı haber ile gözyaşlarını tutamadı.
Şehidin yarın öğle namazını müteakip Hasancıklı Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Hasancıklı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.