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Şehit ateşi Kahramanmaraş'a düştü

16:22 - 21/06/2024 Cuma
IHA

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Kahramanmaraş'taki ailesine askeri yetkililer acı haberi verdi.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur.

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Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.

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Operasyonda şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. 

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Onikişubat ilçesine bağlı Hasancıklı Mahallesi'ndeki şehidin evine gelen yetkililer aileye başsağlığı diledi. 

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Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. 

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Mehmet Ali Horoz'un yakınları aldıkları acı haber ile gözyaşlarını tutamadı. 

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Şehidin yarın öğle namazını müteakip Hasancıklı Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Hasancıklı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

#Şehit
#Kahramanmaraş
#Mehmet Ali Horoz
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