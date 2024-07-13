15 Temmuz'da şehit olan Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödüller bugün sahipleriyle buluştu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 8 bin fotoğraf gönderildi. Yarışmada dört temel kategorinin yanı sıra iki özel kategoride de ödül verildi; toplamda ise 14 fotoğraf ödüle layık görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşen törende ödüle layık görülen 14 fotoğraf karesi ise şöyle:
Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone çekimi) kategorisinde üçüncülük ödülü:
Flamingo adlı eseriyle Neşe Arı.
Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi) kategorisinde ikincilik ödülü:
TCG Anadolu Boğaz Geçişi adlı eseriyle Ali Atmaca.
Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone çekimi) kategorisinde birincilik ödülü:
Çaba adlı eseriyle Evrim Aydın.
Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi) kategorisinde üçüncülük ödülü:
Kuraklık adlı eseriyle Ekrem Şahin.
Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi) kategorisinde ikincilik ödülü:
Uçurtma adlı eseriyle Murat Bakmaz.
Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi) kategorisinde birincilik ödülü:
Kabotaj Bayramı Etkinlikleri adlı eseriyle Hüseyin Türk.
Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar kategorisinde üçüncülük ödülü:
İplik Boyama adlı eseriyle Gülin Yiğiter.
Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar kategorisinde ikincilik ödülü:
Bayraklı Baba adlı eseriyle Caner Başer.
Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar kategorisinde birincilik ödülü:
Semazenler adlı eseriyle Mürsel Yağcıoğlu.
2023'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları kategorisinde üçüncülük ödülü:
Dolunay İle Bayraktar Akıncı adlı eseriyle Osman Can Gürdoğan.
2023'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları kategorisinde ikincilik ödülü:
Yumruk adlı eseriyle Emin Sansar.
2023'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları kategorisinde birincilik ödülü:
Mucize adlı eseriyle Sergen Sezgin.
Gazze Özel Ödülü kategorisinde ise 'Gaza is On Fire' adlı eseriyle Mustafa Hassona ödül kazandı.
Hikayeyi Tamamla Özel Ödülü kategorisinde ise 'Yol' adlı eseriyle Kudret Deniz Kalaycı ödül kazandı.