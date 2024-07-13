15 Temmuz'da şehit olan Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödüller bugün sahipleriyle buluştu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 8 bin fotoğraf gönderildi. Yarışmada dört temel kategorinin yanı sıra iki özel kategoride de ödül verildi; toplamda ise 14 fotoğraf ödüle layık görüldü.

1 / 15 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşen törende ödüle layık görülen 14 fotoğraf karesi ise şöyle:

2 / 15 Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone çekimi) kategorisinde üçüncülük ödülü: Flamingo adlı eseriyle Neşe Arı.

3 / 15 Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi) kategorisinde ikincilik ödülü: TCG Anadolu Boğaz Geçişi adlı eseriyle Ali Atmaca.

4 / 15 Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone çekimi) kategorisinde birincilik ödülü: Çaba adlı eseriyle Evrim Aydın.

5 / 15 Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi) kategorisinde üçüncülük ödülü: Kuraklık adlı eseriyle Ekrem Şahin.

6 / 15 Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi) kategorisinde ikincilik ödülü: Uçurtma adlı eseriyle Murat Bakmaz.

7 / 15 Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi) kategorisinde birincilik ödülü: Kabotaj Bayramı Etkinlikleri adlı eseriyle Hüseyin Türk.

8 / 15 Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar kategorisinde üçüncülük ödülü: İplik Boyama adlı eseriyle Gülin Yiğiter.

9 / 15 Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar kategorisinde ikincilik ödülü: Bayraklı Baba adlı eseriyle Caner Başer.

10 / 15 Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar kategorisinde birincilik ödülü: Semazenler adlı eseriyle Mürsel Yağcıoğlu.

11 / 15 2023'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları kategorisinde üçüncülük ödülü: Dolunay İle Bayraktar Akıncı adlı eseriyle Osman Can Gürdoğan.

12 / 15 2023'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları kategorisinde ikincilik ödülü: Yumruk adlı eseriyle Emin Sansar.

13 / 15 2023'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları kategorisinde birincilik ödülü: Mucize adlı eseriyle Sergen Sezgin.

14 / 15 Gazze Özel Ödülü kategorisinde ise 'Gaza is On Fire' adlı eseriyle Mustafa Hassona ödül kazandı.