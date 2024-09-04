Şehit uzman çavuşa son görev: Gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Hamide ve Mustafa Güney çiftinin 3 çocuğundan biri, Şehnaz Güney ile evli ve Ertuğrul (5) ve Eren (2) isimli 2 çocuk babası olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in cenazesi, havalimanındaki törenin ardından Ünye ilçesine götürüldü.