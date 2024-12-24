Serdar Ortaç hakim karşısında: Aylık gelirini açıkladı

'Aylık gelirim 500 bin lira'

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ortaç, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi. Ardından savunma yapan Ortaç, ‘'Malta'da bir açılış için teklif geldi, ben de kabul ettim. Havaalanına vardığımda beni daha önce tanımadığım 2 kişi karşıladı. Malta'da röportaja başladılar, şahsi telefondan yayın açtılar. Çekilen videoyu kendi sitelerinde benim iznim olmadan yayınlanmış.



