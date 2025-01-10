SGK borcunu hacizli tuvaletle kapatacak

Togg’da yerliliği batarya artırdı

Yerlilik oranı üretimin başladığı 2023’te yüzde 51 olan Türkiye’nin Otomobili Togg’da bu oranın kısa süre içinde yüzde 72’ye çıkması dikkatleri üzerine çekti. 2 yılda yükselen yerlilikteki aslan payının ise Togg’un ortağı olduğu Siro aracılığıyla Türkiye’de üretilen batarya bileşenleri olduğu öğrenildi.