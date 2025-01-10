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SGK borcunu hacizli tuvaletle kapatacak

SGK borcunu hacizli tuvaletle kapatacak

04:0010/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Togg’da yerliliği batarya artırdı

Yerlilik oranı üretimin başladığı 2023’te yüzde 51 olan Türkiye’nin Otomobili Togg’da bu oranın kısa süre içinde yüzde 72’ye çıkması dikkatleri üzerine çekti. 2 yılda yükselen yerlilikteki aslan payının ise Togg’un ortağı olduğu Siro aracılığıyla Türkiye’de üretilen batarya bileşenleri olduğu öğrenildi.

Suç dosyalarını yakıp kaçtılar

Suriye'de devrimin ardından faaliyete geçen Gözetim ve Denetim Bakanlığı, 8 Aralık 2024'te devrilen 54 yıllık Esed rejiminin yolsuzluklarının izini sürecek. Geçici hükümette devlet bakanı görevini üstlenen doktor Muhammed Halef, Esed rejimine bağlı kuvvetlerin, devlet kurumlarında bulunan tüm gizli belgeleri yakarak imha ettiğini söyledi. Halef, bu belgelerin neler olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Fenerbahçe çok rahat

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında U19 takımı oyuncuları ve U19 çalıştırıcısıyla sahaya çıkan Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Genç takviyeli as kadrosuyla karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertlilerin gollerini En-Nesyri, Yusuf ve Bartuğ attı.

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