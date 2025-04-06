Silüeti bozan yapılar yıkıldı, tarih gün yüzüne çıktı: Son görüntüleri Bakan Kurum paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hanlar Bölgesi’ni çevresindeki metruk ve yüksek katlı yapılardan temizleyerek gün yüzüne çıkardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bursa’mızın kalbi Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi nefes aldı. Meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesiyle şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi” dedi.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla başlatılan Çarşıbaşı Meydanı Projesi ile yeniden hayat buldu.
Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Bursa’mızın kalbi Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi nefes aldı. Meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesiyle şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi” ifadelerini kullandı.
İlk olarak, Ulu Cami ve etrafındaki Hanlar Bölgesi’nde tarihi silüeti bozan yapıların kaldırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı, 6-7 katlı 63 yapı yıkıldı.
19 bin metrekare açık alan düzenlemesi yapılıyor
Pirinçhan, İpekhan ve Bakırcılar Çarşısı’nı da içine alan 19 bin metrekarelik bölgede yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Sağrıcı Sungur Mescidi ile birlikte yanındaki Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi’nin bakım onarım çalışmaları tamamlandı.
Hanlar Bölgesi’nin hemen altında ise yer altı otoparkı çalışmaları devam ediyor.
“Hanlar bölgesini geleceğe taşıyoruz”
Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, projenin önemine dikkat çekti: 25 senelik bir hayal olarak değerlendirilen projeydi. 8 Kasım 2019 tarihinde Sayın Bakanımız Murat Kurum’un ilimize yaptığı ziyaret ile yeniden gündeme geldi. Talimatları doğrultusunda projeyi hayata geçirdik. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi’ni tarihi dokusunu ortaya çıkararak geleceğe taşıyoruz.
Hanlar Bölgesi’nde uzun yıllardır esnaflık yapan Muhsin Özyıldırım, bölgenin önemine değinerek, “İçinde bulunduğumuz çarşı, Osmanlı’nın yerleşik ilk çarşısı. Sadece Osmanlı coğrafyasında değil, dünya coğrafyasında da çok önemli bir ticaret alanı” diye konuştu.
Esnaflardan Gülay Topkıran ise, “Bu projeyle Bursa’nın tarihi yüzü ön plana çıktı, çok da güzel oldu” dedi.
Ali Nihat Irkörücüsü ise yaklaşık 3 nesildir bu çarşıda ticaretle uğraştıklarını belirterek, “Tadilat öncesi ve bugünkü arasında olağanüstü bir fark var. Bence son zamanlarda Bursa’da yapılmış en iyi hizmetlerden bir tanesi, hatta birincisi” diye konuştu.
Murat Yurtsever de “20’nin üzerinde han, tekrar güzelleştirilmiş; şehrin hem ticari hem de tarihi hayatına kazandırılmıştır” dedi.