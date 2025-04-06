Silüeti bozan yapılar yıkıldı, tarih gün yüzüne çıktı: Son görüntüleri Bakan Kurum paylaştı

Ali Nihat Irkörücüsü ise yaklaşık 3 nesildir bu çarşıda ticaretle uğraştıklarını belirterek, “Tadilat öncesi ve bugünkü arasında olağanüstü bir fark var. Bence son zamanlarda Bursa’da yapılmış en iyi hizmetlerden bir tanesi, hatta birincisi” diye konuştu.