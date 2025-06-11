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Sınava kopya düzeneğiyle giren şüpheli ile yardımcısı yakalandı

Sınava kopya düzeneğiyle giren şüpheli ile yardımcısı yakalandı

14:3111/06/2025, Çarşamba
DHA
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Samsun'un Havza ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle giren Y.Ç. (52) ile ona uzaktan yardım eden S.A.Ç. (25), gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Havza ilçesinde, bir lisede yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda Y.Ç.'nin gizli elektronik düzenekle kopya hazırladığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda Y.Ç. ile üzerindeki düzeneği sınav anında yöneten S.A.Ç. okulun çevresindeki otomobilde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobildeki aramalarda; 3 casus kulaklık, 2 kulaklık düzeneği, 2 yaka kamerası, 2 SIM kartlı verici, 2 internet paylaşım cihazı, 2 cep telefonu, 1 kulaklık pili, 1 makas, 1 elektrik bandı, 1 sargı bezi, 2 şarj kablosu, 1 kese, 1 şarj başlığı, 2 cımbız ve 6 SIM kart ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı. 

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