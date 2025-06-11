Sınava kopya düzeneğiyle giren şüpheli ile yardımcısı yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Havza ilçesinde, bir lisede yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda Y.Ç.'nin gizli elektronik düzenekle kopya hazırladığını tespit etti.