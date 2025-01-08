Sivas'ta korkutan görüntü: Yüzlerce balık telef oldu

Ulaş Gölü'nün ilçe için önemli olduğunu ifade eden Koray Kural, “İlçenin yerlisiyim. Burası ilçenin gölüydü aslında. Bakımsızlık ve kuraklık sonrası bu hale geldi. Bilinçsiz sulamada da kullanılıyor. Burada çok fazla balık ölümü yaşandı" dedi.