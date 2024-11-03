Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 3 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de birçok kurum ve kuruluşta görev değişikleri yaşandı. Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı getirilirken, 121 ilçenin kaymakamı değişti. Ümraniye Kaymakamlığına Yüksel Çelik, Beyoğlu Kaymakamlığına Abdullah Atakan Atasoy, Sancaktepe Kaymakamlığına Naif Yavuz, Bakırköy Kaymakamlığına ise Recai Karal getirildi. Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ise İstanbul Vali Yardımcısı oldu. Başkentte ise üç ilçede yeni kaymakam görevlendirildi.

1 /11 İşte 3 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan tüm atama kararları;

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