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Son seçim anketi sonuçlarında büyük fark: CHP'de kriz oyları eritti, AK Parti farka koşuyor

Son seçim anketi sonuçlarında büyük fark: CHP'de kriz oyları eritti, AK Parti farka koşuyor

17:3318/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP’de sular durulmuyor. İhraç ve kurultay gölgesinde her geçen gün bir kaosun patlak verdiği partinin seçmen tutumu ise merak konusu haline geldi. Gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, mevcut siyasi denklem üzerinden "Yeni bir parti kurulmadığı takdirde hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ortaya çıkan tablo, CHP'nin oy oranında belirgin bir düşüş yaşandığına işaret ederken, AK Parti’nin oy farkını ivmeyle açtığını gösterdi.

CHP’de alınan mutlak butlan kararının yankıları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçişinin seçmen tabanında nasıl bir karşılık bulacağı merak konusuydu. Bu süreçte siyasetin nabzını tutmak isteyen SONAR Araştırma, son seçim anketini kamuoyuyla paylaştı. İşte partilerin oy oranlarında son durum.

Yeni bir parti kurulmadığı takdirde hangi partiye oy verirsiniz?


SONAR Araştırma da son yaşananların ardından seçmenin nabzını ölçmek için güncel bir anket çalışmasına imza attı. Ankette katılımcılara, “Yeni bir parti kurulmadığı takdirde hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

AK PARTİ FARKA KOŞUYOR

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:


AK Parti: %30,3

CHP: %13,1

DEM Parti: %13,0

İYİ Parti: %12,7

MHP: %10,7

Zafer Partisi: %5,6

Anahtar Parti: %4,4

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