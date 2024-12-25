Sosyal medyada oğlunun fotoğrafını görünce şaşkına döndü: Sahte hesaplarla bağış tuzağına dikkat

Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu aslına bakarsanız sanal bir dilencilik olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede vatandaşlar üzülerek söylemek gerekir ki tuzağa düşmüş oluyorlar. Dolandırıcılar da amaçlarına ulaşmış oluyorlar.





Vatandaşlarımız şuna çok dikkat etmelidirler; hesabın açıldığı tarih mutlaka kontrol edilmelidir. Bununla birlikte bu görseller hangileri ise aynı şekilde arama motorlarında aratarak gerçekten öyle bir çocuk var mı, yok mu ya da öyle bir görsel söz konusu deyip aratmaları gerekiyor. Ve hiçbir şekilde bu tarz sayfalara itibar etmemek, aynı şekilde bu tarz sayfaları da şikayet etmek bir nebze de olsa dolandırıcılık karşısında bizleri koruyacaktır" dedi.