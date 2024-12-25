Sosyal medyada oğlunun fotoğrafını görünce şaşkına döndü: Sahte hesaplarla bağış tuzağına dikkat

Eski haberlerden alınan çocuk fotoğraflarıyla sosyal medyada paylaşım yapıp, yardımlaşma derneği adı altında bağış toplayan dolandırıcıların yöntemi ifşa oldu. 2021'de köpek saldırısına uğrayan oğlunun fotoğrafının kullanılarak para toplandığını belirten Vural Dilek, yaşadıklarını anlattı.
Yardımlaşma derneği adı altında bağış toplayan dolandırıcılar, gerçekte sahte kampanyalarla para topluyor.
Bu yöntem, birçok kişiyi mağdur ederken, dolandırıcıların kurbanlarının duygularını istismar ettikleri öğrenildi.
Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu aslına bakarsanız sanal bir dilencilik olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede vatandaşlar üzülerek söylemek gerekir ki tuzağa düşmüş oluyorlar. Dolandırıcılar da amaçlarına ulaşmış oluyorlar.
Vatandaşlarımız şuna çok dikkat etmelidirler; hesabın açıldığı tarih mutlaka kontrol edilmelidir. Bununla birlikte bu görseller hangileri ise aynı şekilde arama motorlarında aratarak gerçekten öyle bir çocuk var mı, yok mu ya da öyle bir görsel söz konusu deyip aratmaları gerekiyor. Ve hiçbir şekilde bu tarz sayfalara itibar etmemek, aynı şekilde bu tarz sayfaları da şikayet etmek bir nebze de olsa dolandırıcılık karşısında bizleri koruyacaktır" dedi.
2021'de köpek saldırısına uğrayan oğlunun fotoğrafının kullanılarak para toplandığını belirten Vural Dilek ise "Mert 3 sene önce böyle bir olay yaşadı. Biz o adrese girip çocuğumuzun fotoğraflarını gördük. Avukatım da hemen savcılığa suç duyurusunda bulundu" ifadelerini kullandı.
Daha önce meydana gelmiş olaylara yeni gerçekleşmiş izlenimi veren sahte hesaplar, güven oluşturmak amacıyla dekont görüntüleri de paylaşarak ulaştıkları binlerce kişiyi dolandırıyor.
2021 yılında Manisa'da köpek saldırısına uğrayan Mert Dilek'in haber fotoğrafını kullanan dolandırıcılar, ameliyat masrafı adı altında 22 bin liralık bağış kampanyası oluşturdu.
'Sanal bir dilencilik olarak karşımıza çıkıyor'
Kırık, sözde kampanyaların 45 yaş üstü vatandaşları hedef aldığını vurgulayarak, "Özellikle de 45-50 yaş üstü insanları burada cezbetmeye ve etkilemeye çalışıyorlar çünkü onların bu konuda daha bilinçsiz olduklarını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla gençlerden ziyade hedef 45-50 yaş üstü insanlar olarak seçilmiş oluyor. Sizin de gönlünüzden kopan ne varsa yardım yapın diyorlar, hikayeler paylaşıyorlar, bu görselleri içerikleri dekontları paylaşıyorlar. Ve bu sayede duygusal olarak sömürmüş oluyorlar" ifadelerini kullandı.
'Hesabın açıldığı tarih mutlaka kontrol edilmelidir'
Görsellerin arama motorlarında kolaylıkla fark edildiğine dikkat çeken Kırık, "Bir kere biliyorsunuz bu tarz kampanyalarda mutlaka valilik onayı olması gerekiyor ve bunun mutlaka siteden sorgulanması son derece önemli, bu birincisi. İkincisi de bu tarz derneklerin, vakıfların ve organizasyonların resmi siteleri vardır. Bunların sicil bilgileri söz konusudur. Bunları mutlaka kontrol etmek son derece önemlidir. Bir de sosyal medyada çok fazla bu tarz artık sayfa oluşturulmaya başladı, dolayısıyla burada vatandaşlarımız şuna çok dikkat etmelidirler; hesabın açıldığı tarih mutlaka kontrol edilmelidir" dedi.