Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Serbest bölge ihracatında hedef 12.5 milyar dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, serbest bölgelerin ihracatını bu yıl 12,5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bolat, "Serbest bölgelere yüksek teknoloji alanlarında doğrudan yabancı yatırımların çekilmesini, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını, yeşil ve döngüsel ekonomiye katkının artırılmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik yeni politikalar belirledik" dedi.
Suriye için birlik çağrısı
Esed artıklarının güvenlik güçlerine saldırısı ve bazı grupların sivilleri hedef almalarının ardından gerilimin tırmandığı Suriye’de dün birlik mesajları verildi. Krizin atlatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız” dedi. Nusayri temsilcilerden de “fitne” uyarısı geldi.
Aslan kendine geldi
Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olan G.Saray, Vilhena’nın golüyle geriye düştüğü maçı Aliti (KK) ve Osimhen’in golleriyle kazanmasını bildi. 2 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılılar, takipçisi F.Bahçe ile puan farkını maç fazlası ile 7’ye yükseltti.