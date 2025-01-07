Suriyeli İslam aliminden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

"Yardım eden tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır"





Misafirperverlikleri ve Suriye halkına sahip çıktıkları için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ifade eden Elhasani, "Bütün Arap devletleri burada savaşan mücahitlere yüz çevirdi. Tek destek çıkan ve özgürleşmemizde yanımızda olan tek reis Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye halkına destek veren kendisidir. Suriye'nin kuzeyini ayağa kaldıran ve mazlumlara yardım eden tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkemizden giden Suriye halkına kucak açıp, gidenleri seneler boyunca misafir etti ve şeref duruşu gösterdi.







