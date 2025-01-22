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Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Faizde 10 puanlık indirim beklentisi
Merkez Bankası’nın geçen ay yaptığı faiz indirimini sembolik bir adım olarak değerlendiren iş dünyası, yarınki toplantıda 10 puanlık indirim bekliyor.
Tarifi imkansız acı
Türkiye, dün sabaha kahreden acıyla uyandı. Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de saat 03.27’de çıkan yangında 76 kişi can verdi. 10 saatte kontrol altına alınabilen yangından, 51 kişi de yaralı kurtuldu.
Aslan sonunu getiremedi
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'i hedefleyen Galatasaray iki kez 2 farklı öne geçtiği maçta kendi sahasında puanı bile bulunmayan Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Sanchez, Abdülkerim ve Osimhen (pen) atarken, Ukrayna ekibinin gollerini ise Vanat ve Yarmolenko (2) kaydetti.