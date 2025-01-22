Tarifi imkansız acı

Aslan sonunu getiremedi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'i hedefleyen Galatasaray iki kez 2 farklı öne geçtiği maçta kendi sahasında puanı bile bulunmayan Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Sanchez, Abdülkerim ve Osimhen (pen) atarken, Ukrayna ekibinin gollerini ise Vanat ve Yarmolenko (2) kaydetti.



