Tartıştığı arkadaşı ile onun ağabeyinin dairelerini ateşe verdi

Ali Kemal Bütün, yaşadıklarını anlatarak, "Kavga çıktı, ayırmak için aşağı indim. O da arka kapıdan çıkıp koştu. Ona doğru yöneldim, kapıyı kilitledi. Yetişemedim, ateşe verip balkondan atladı ama ilk kavga aşağıda Selçuk'la arkadaşları arasında oldu. Selçuk'u korumak için aşağı inince o yukarı kaçtı. Aşağıda yangın vardı, ben o odaları söndürürken, o da yukarı ateşi verip balkondan kaçtı" dedi.