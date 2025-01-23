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Tedirgin eden görüntü: Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu

Tedirgin eden görüntü: Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu

08:5423/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
AA
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Hotamış Mahallesi Hüyük mevkisinde, Bekir Uzundemir'e ait tarlada yeni bir obruk meydana geldi.

Yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğindeki obruk, bölge sakinlerini tedirgin etti.

Hotamış Mahallesi'nde obrukların genellikle daha büyük çaplarda oluştuğunu belirten bölge halkı, Hüyük obruğunun çevresinde 50 metre çapında iki obruğun daha bulunduğunu aktardı.

Bölgedeki obruk oluşumlarının gözlemlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

#Obruk
#Hotamış
#Konya
#Karapınar

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