Telefonu olan herkesi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de: 14 gün içinde o işlemi yapmayanların hattı kapatılacak

Kurumsal aboneliklerde ise tüzel kişiliğin yasal olarak devam etmesine rağmen yetkilinin aktifliğinin doğrulanamadığı senaryolarda doğrudan kısıtlama veya kapatma cezası uygulanmayacak. Ancak, işletmeci tarafından sisteme yeni bir yetkili tanımlaması yapılana kadar bu aboneler üzerinden herhangi bir yeni abonelik işlemi gerçekleştirilemeyecek. Tüm bu kapsamlı düzenlemeler 25 Haziran tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.