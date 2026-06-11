Telefonu olan herkesi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de: 14 gün içinde o işlemi yapmayanların hattı kapatılacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), milyonlarca cep telefonu abonesini doğrudan etkileyecek kapsamlı bir denetim ve sınırlama sürecini başlatıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik kararı ile birlikte, bir kişi veya kurum adına açılabilecek telefon hattı sayısına resmi bir kota getirilirken, kullanılmayan veya kimlik aktifliği doğrulanamayan hatlar için kademeli kapatma yaptırımı uygulanacak. Tüm operatörleri ve kullanıcıları kapsayan bu köklü değişiklik, 25 Haziran tarihi itibarıyla devreye girecek. İşte detaylar.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonu hattı sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici hakları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, bir kişi veya kurum adına açılabilecek telefon hattı sayısına resmi bir sınır getirildi. Türkiye genelindeki milyonlarca vatandaşı kapsayan ve uygulamaya geçmesi için sadece 14 gün kalan bu yeni dönem, beraberinde sıkı bir denetim mekanizmasını da getiriyor.
Hat sayısına limit
Yeni yönetmelik kapsamında elektronik haberleşme işletmecileri, artık gerçek veya tüzel kişiler adına BTK tarafından belirlenen kotanın üzerinde yeni abonelik kaydı oluşturamayacak. Düzenleme sadece hat sayısını sınırlamakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut aboneliklerin güncel durumunu da mercek altına alıyor. İşletmeciler bundan böyle üç ayda bir tüm abonelerinin aktiflik durumunu detaylı olarak kontrol etmekle yükümlü olacak.
Bu süreçte gerçek kişi aboneler ile kurumsal abone yetkililerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğrudan teyit edilecek. Benzer şekilde, aynı sistem üzerinden kurumsal abonelerin tüzel kişiliklerinin devam edip etmediği de düzenli olarak sorgulanacak.
Aktifliği doğrulanamayan hatlar kapatılacak
Yapılan incelemeler sonucunda abonenin aktifliğinin teyit edilememesi durumunda, işletmeciler tarafından 24 saat içerisinde irtibat numaralarına asgari olarak kısa mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme geçilecek. Bu uyarının ardından teyit işleminin hala sağlanamaması halinde, söz konusu hatların kullanımı 30 gün içerisinde kısıtlanacak. Kısıtlama sonrasında da durumun düzeltilmemesi halinde hatlar 90 gün içerisinde tamamen kapatılacak.
Kurumsal aboneliklerde ise tüzel kişiliğin yasal olarak devam etmesine rağmen yetkilinin aktifliğinin doğrulanamadığı senaryolarda doğrudan kısıtlama veya kapatma cezası uygulanmayacak. Ancak, işletmeci tarafından sisteme yeni bir yetkili tanımlaması yapılana kadar bu aboneler üzerinden herhangi bir yeni abonelik işlemi gerçekleştirilemeyecek. Tüm bu kapsamlı düzenlemeler 25 Haziran tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.