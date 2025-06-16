Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Evinizde varsa dikkat! Üç çocuk kıyafetine toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Evinizde varsa dikkat! Üç çocuk kıyafetine toplatma kararı

11:0816/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, çocuk sağlığını tehdit eden üç çocuk kıyafetine toplatma kararı çıkardı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünü kamuoyuna açıkladı.

"Yavrucak Girls" markalı 5-8 yaş 32’li ip takıma piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı çıkarıldı.


Kararın gerekçesi şöyle: Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri-Özellikler” Den “Kalır” Sonuç Almıştır.

Tommy Life Kids marka çocuk eşofmanının piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.


Kararın gerekçesi şöyle: “Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri-Özellikler” Den “Kalır” Sonuç Almıştır. 

Pera Marka Kırpık Unicorn Elbise Model No:1602(3-4-5 Yaş) piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.


Kararı gerekçesi şöyle: “Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri-Özellikler”Den “Kalır” Sonuç Almıştır.

#Ticaret Bakanlığı
#Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
#GÜBİS
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mustafa Savan Günay Kimdir?