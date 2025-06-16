Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Evinizde varsa dikkat! Üç çocuk kıyafetine toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, çocuk sağlığını tehdit eden üç çocuk kıyafetine toplatma kararı çıkardı.

1 /4 Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünü kamuoyuna açıkladı.

2 /4 "Yavrucak Girls" markalı 5-8 yaş 32’li ip takıma piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı çıkarıldı.

Kararın gerekçesi şöyle: Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri-Özellikler” Den “Kalır” Sonuç Almıştır.

3 /4 Tommy Life Kids marka çocuk eşofmanının piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Kararın gerekçesi şöyle: “Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri-Özellikler” Den “Kalır” Sonuç Almıştır.