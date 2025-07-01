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Tire'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tire'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

22:081/07/2025, Salı
AA
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İzmir'in Tire ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Ç'nin (14) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, G.U. idaresindeki 35 AZ 4125 plakalı otomobille Yeğenli köyü yakınlarında çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.


Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Ç'nin cansız bedeni Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan otomobildeki yolcu E.K. ise ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine götürüldü.


Olay yerine gelen Mehmet Ç'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü G.U'yu gözaltına aldı.



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