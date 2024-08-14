TÜİK göç verilerini yayımladı: İstanbul'da tersine göç sürüyor! Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon kişi iller arasında göç etti

Cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde ise Türkiye'de 2023 yılında cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni, erkeklerde 257 bin 277 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 361 bin 15 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve doğal afet-acil durum, kadınlarda ise eğitim ve doğal afet-acil durum diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.