Türkiye 85 milyonla faizciye çalışıyor

Fenerbahçe pes etmedi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Kadıköy’de Çaykur Rizespor’u geriden gelerek mağlup etti. Maçın başında Ali Sowe’un 2 golüyle geriye düşen sarı- lacivertliler, Dzeko’nun bir penaltıdan olmak üzere 2 ve En-Nesyri’nin golleriyle galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, lider Galatasaray’la olan puan farkını maç fazlası ile 3’e indirdi.



