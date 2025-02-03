Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Türkiye 85 milyonla faizciye çalışıyor
Yüksek faizin sanayiciye maliyeti katlanarak artıyor. Haziran 2023’ten bu yana sanayici, tüccar, ihracatçı ve çiftçinin kazancının büyük bölümü “paradan para kazanan rantiyeci”ye gidiyor. Kârlarını finansman gideri olarak ödemek zorunda kalan şirketlerin artık ana sermayesi de faizcinin eline geçmeye başladı.
Fenerbahçe pes etmedi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Kadıköy’de Çaykur Rizespor’u geriden gelerek mağlup etti. Maçın başında Ali Sowe’un 2 golüyle geriye düşen sarı- lacivertliler, Dzeko’nun bir penaltıdan olmak üzere 2 ve En-Nesyri’nin golleriyle galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, lider Galatasaray’la olan puan farkını maç fazlası ile 3’e indirdi.