Türkiye 'pilot turistler'in tatil rotası oldu

"AVRUPA'DA 160 BİN SPORTİF UÇAK PİLOTU VAR"





Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye sportif uçakla seyahat düzenleyen Zafer Ertem, "Sportif uçak pilotuyum ve hobi olarak geziyorum. Almanya'yı ve Avrupa'yı geziyorum. Türkiye'de daha önce yapılmadığı için ilk olarak 2024 yılında 18 uçakla Türkiye turu yaptık. Tur, 42 pilotla 18 gün sürdü. Çanakkale, Kapadokya, Konya, Trabzon, Gaziantep, Antalya ve Efes gibi yerleri gezdik. Seyahat edenler hayran kaldı. Başka grupla tekrar geldik. Bu yıl 8 uçakla sonra da 6 uçakla geldik. Eylül ayında tekrar geleceğiz. Bu yıl toplam 18 uçak olacak. Türkiye için büyük bir şans doğuyor. Bu turizm Türkiye'de gelişmemiş, yapılmamış bir genel havacılık turizmi diyebiliriz" dedi.





AVRUPA'DA KÜÇÜK UÇAKLA SEYAHATE İLGİ





Avrupa'da son yıllarda sportif uçakla seyahatin arttığına değinen Ertem, "Sportif uçaklar daha uygun fiyata olmaya başladı. Az yakıt tüketimi var ve uzun menzilli. Gündoğumumunda Almanya'dan çıkıyorsunuz, güneş batmadan Antalya'ya inebiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Uçaklar 2 kişilik. Türkiye için büyük bir şans. Gelenlerin ortalama 800 ila 1000 avro günlük harcaması var. Kira, yakıt, iniş, kalkış parası, konaklama yeme- içme gibi masraflarla turistlerin harcaması çok fazla oluyor. Diğer turistlerden 4 ya da 5 kat fazla para harcanıyor. Türkiye'de turizm çeşitliliği açısında önemli bir sektör. Turizme ek gelir kaynağı olacak. Avrupa'da 160 binden fazla pilot var gezen, seyahat eden. Şu ana kadar 65 pilotu ben getirdim. Türkiye'ye ilk defa geldiler" diye konuştu.