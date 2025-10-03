Türkiye’de bir ilk: Meslek yüksekokulunda veteriner sağlık eğitimi simülatörlerle veriliyor

Öğrenciler risksiz ortamda deneyim kazanıyor





Laboratuvar sayesinde öğrenciler, doğum, entübasyon, KPR gibi kritik müdahaleleri simülatörler üzerinde pratik ederek temel veterinerlik uygulamalarını risksiz ve kontrollü bir ortamda deneyimleme fırsatı bulacak.





Bu durum, eğitim amaçlı canlı hayvan kullanımını azaltarak hayvan refahı açısından son derece önemli bir alternatif oluşturuyor ve uluslararası hayvan hakları standartlarıyla da uyumluluk sağlıyor.





Ayrıca öğrencilerin hayvanlara zarar verme endişesi olmadan, daha özgüvenli bir şekilde beceri kazanmalarını mümkün kılıyor. Bununla birlikte Klinik Beceri Laboratuvarı, veteriner sağlık alanındaki pratik eğitim kalitesini yükselterek mezunların iş hayatına daha hızlı ve etkin adaptasyonunu sağlıyor ve mesleki standartların yükseltilmesine katkı sunuyor.





Bu laboratuvar, uygulamalı eğitime verdiği önemle Meslek Yüksekokulunun kurumsal vizyonunu yansıtan ve örnek teşkil eden nitelikli bir eğitim alanı olarak konumlanıyor.