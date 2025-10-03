Türkiye’de bir ilk: Meslek yüksekokulunda veteriner sağlık eğitimi simülatörlerle veriliyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri için kurduğu donanımlı klinik beceri laboratuvarı ile meslek yüksekokulları arasında Türkiye’de bir ilke imza attı.
BEUN Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmeleri amacıyla kurduğu laboratuvarla, meslek yüksekokulları arasında Türkiye’de ilk donanımlı uygulama merkezi olma özelliğini taşıyor.
İleri teknoloji simülatörlerle donatıldı
İleri teknolojiye sahip simülasyon sistemleriyle donatılmış olan bu yenilikçi laboratuvar; hayvan sağlığı, anatomi, klinik müdahale ve acil durum yönetimi gibi alanlarda kapsamlı uygulamalı eğitim imkânları sunuyor.
Laboratuvar bünyesinde yer alan başlıca eğitim materyalleri arasında; İnek Güç Doğum Simülatörü, Sığır Klinik Uygulama Simülatörü, İnek-Sığır Anatomi Modeli, Geliştirilmiş Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyon (KPR) Köpek Modeli ve Köpek Entübasyon Baş Modeli bulunuyor.
Tam boyutlu sığır simülatörlerinde intravenöz uygulama (kan alımı, ilaç ve serum uygulaması), intramusküler enjeksiyon (boyun, sağrı ve bacak bölgeleri), klinik muayene, operasyon bölgeleri seçimleri ve zapturapt teknikleri gibi çok çeşitli uygulamalar sınırsız sayıda gerçekleştirilebiliyor.
Ayrıca, fonksiyonel doğum kanalına sahip olan inek doğum simülatörleriyle güç doğum senaryoları, doğum kanalının muayenesi, doğuma yardım yöntemleri ve doğum sonrası buzağı bakımı uygulamaları da gerçeğe yakın şekilde deneyimlenebiliyor.
Öğrenciler risksiz ortamda deneyim kazanıyor
Laboratuvar sayesinde öğrenciler, doğum, entübasyon, KPR gibi kritik müdahaleleri simülatörler üzerinde pratik ederek temel veterinerlik uygulamalarını risksiz ve kontrollü bir ortamda deneyimleme fırsatı bulacak.
Bu durum, eğitim amaçlı canlı hayvan kullanımını azaltarak hayvan refahı açısından son derece önemli bir alternatif oluşturuyor ve uluslararası hayvan hakları standartlarıyla da uyumluluk sağlıyor.
Ayrıca öğrencilerin hayvanlara zarar verme endişesi olmadan, daha özgüvenli bir şekilde beceri kazanmalarını mümkün kılıyor. Bununla birlikte Klinik Beceri Laboratuvarı, veteriner sağlık alanındaki pratik eğitim kalitesini yükselterek mezunların iş hayatına daha hızlı ve etkin adaptasyonunu sağlıyor ve mesleki standartların yükseltilmesine katkı sunuyor.
Bu laboratuvar, uygulamalı eğitime verdiği önemle Meslek Yüksekokulunun kurumsal vizyonunu yansıtan ve örnek teşkil eden nitelikli bir eğitim alanı olarak konumlanıyor.
Rektör Özölçer: Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor
BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, laboratuvarın öğrencilere gerçek hayvanlar yerine maketler üzerinde beceri kazandırma amacını taşıdığını vurguladı. Özölçer, "Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerliği programının alt bünyesinde yer alan Klinik Beceriler Laboratuvarı’ndayız. Burada Türkiye’de ilk defa Çaycuma Gıda Tarım Meslek Yüksekokulu’nda açılmış bir laboratuvar. Öğrencilere gerçek hayvanlar üzerinde değil de maket üzerinde klinik beceriler kazandırabilmek amacıyla açılmış bir laboratuvar. Hayvan maketlerimiz var. Hayvanların doğum yapmasından, kalp masajı yapılmasına, hayvanlarına dikiş atılmasına, entübasyon yapılmasına kadar pek çok beceri burada maketler üzerinde öğrencilere Türkiye’de ilk olmak üzere bir laboratuvar hizmetiyle verilmeye çalışılıyor. Hem burada öğrenciler klinik beceriler elde ediyor hem de gerçek hayvanlar üzerinde çalışma yapılmıyor. Biz burada maketler üzerinde çalışıyoruz ama birebir gerçek beceriler öğrencilerin elde etmesini sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Öğrenciler uygulamadan memnun
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 1. sınıf öğrencisi İrem Kavilci (18), hayvan sevgisiyle tercih ettiği bölümde böyle bir imkana sahip olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hayvanları gerçekten çok sevdiğim için bu bölümü tercih ettim. Bu laboratuvarda bizim için çok iyi oldu. Burada hayvanlar üzerinde yapacağımız çalışmaları deneyimleyebiliyoruz. Herhangi bir hayvana zarar vermeden neyi nasıl yapmamız gerektiğini öğrenebiliyoruz. Bu yüzden çok mutluyum. Aynı şekilde hocalarımız da bize çok iyi davranıyorlar. Bize gayet her şeyi o kadar iyi açıklıyorlar ki şu an ilk dönem olmasına rağmen birçok şey öğrendim. Kendimi çok şanslı hissediyorum burada okuduğum için. Yani bu ilk deneyimlere de şahit olduğum için. Bu yüzden yani çok güzel hissediyorum" şeklinde konuştu.
Aynı bölüm 2. sınıf öğrencisi Akif Akça (20) da hayvanlara zarar vermeden öğrenme fırsatı buldukları için şanslı olduklarını ifade etti. Laboratuvarın Türkiye’de bir ilk olma özelliğinden dolayı kendilerini özel hissettiklerini belirten Akca, "Bu çok güzel hissettiriyor. Hayvanlarımıza zarar vermeden böyle şeylerin öğrenilebileceği çok güzel bir alan oluşturuldu. Sayın Rektörümüze de çok teşekkür ediyoruz böyle bir alan oluşturduğu için. Maket olarak hayvanları doğurtabiliyoruz zarar vermeden. Dikişleri tecrübe ediyorum. Hani dikiş nasıl atılır, damar yolu nasıl açılır, aşı nasıl vurulur. Böyle şeyleri canlı olmayan hayvanlarda maketler üzerinde öğrenebiliyoruz. Türkiye’de ilk olması, beni çok mutlu ediyor. Böyle bir bölümün Çaycuma’ya gelmesi çok güzel bir şey. Bizim bölümümüze gelmesi çok mutlu etti beni daha doğrusu. Hedefim 4 yıllık veterinerliğe geçmek. Öğrencilerin burayı tercih etmeleri bence çok önemli. Sayın Rektörümüz de çok yardımcı oluyor her konuda okulumuz da çok güzel, ortamı da çok güzel. Türkiye’de ilk bir laboratuvara sahip bir okulda yazılmaya değer bence" ifadelerini kullandı.