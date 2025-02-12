Rize'nin mevsimsel yağış oranlarını da aktaran Prof. Dr. Turan Yüksek, "Rize'nin genel yağış rejiminde artış olmasına rağmen mevsimsel yağış değişimlerinde uzun yıllar esas aldığımız zaman son 20 yıllık periyotta kış yağışlarında yaklaşık yüzde 10 ile 12 bandında bir azalma olduğunu, ilkbahar yağışının yaklaşık yüzde 20 ile 25 bandında bir artış olduğunu yaz ve sonbahar yanlarında ise yine yüzde 4'lük bir artış değişim olduğunu söyleyebiliriz. Bu değişimlerin en az 30 yılın üzerindeki bir zaman aralığının izlenmesi ve buna uygun Rize'nin kentsel ve kırsal planlamasında meydana gelen değişimi dikkate alınarak planlamalar oluşturulmasının faydalı olacağını söyleyebiliriz" dedi.