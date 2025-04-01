Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanması ve İBB Başkanlığından uzaklaştırılması sonrası vatandaşı sokağa çağıran CHP, bu kez de Türkiye'yi ekonomik olarak batırmak için harekete geçti. Yerli ve milli ürünleri boykot kararı alan CHP, 2 Nisan'da da Türkiye genelinde alışveriş yapılmaması çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamları sonrası uygulanan boykotlara ilişkin tek bir paylaşım yapmayan ünlüler, yolsuzluğa destek çıkıp boykot naraları atmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında soruşturma başlattı. İşte isim isim Türk ekonomisini batırmaya çalışan ünlülerin listesi...

1 /49 İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan zanlılardan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.





2 /49 Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadı, karardan iktidarı sorumlu tutup, 'siyasi' olduğunu iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısı yapıp, iktidara yakın olduğu iddiasıyla yerli ve milli markaların boykot edilmesini istedi.

3 /49 Türkiye'yi batırma planı

Yaşananlara bir de 2 Nisan'da topyekün alışveriş yapmama kararı eklendi.

4 /49 CHP yandaşı ünlüler, 2 Nisan 2025 tarihinde Türkiye genelinde alışveriş yapılmaması çağrısında bulundu.

5 /49 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında soruşturma başlatıldı.

İşte isim isim Türkiye ekonomisini batırmaya çalışan ünlülerin listesi:

6 /49 Fırat Albayram













7 /49 Albayram, oyuncu ve YouTuber’dır. Eşi Ceyda Kasabalı ile "Noluyo Ya" kanalını yönetiyor.

8 /49 Melis İşiten















9 /49 Oyuncu ve sunucu, Youtube'da "Melis İşiten’le Zaten Show" programını yapıyor.



10 /49 Selin Şekerci





11 /49 1988 doğumlu oyuncu. Son olarak Kuşatma dizisinde rol aldı.

12 /49 Fırat Altunmeşe





13 /49 1990 doğumlu oyuncu. Şu an Kanal D'de yayınlanan Piyasa dizisinde oynuyor.

14 /49 Bülent Emrah Parlak





15 /49 Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, şu sıralar "Sabotaj" ve "İki Tek" adlı tiyatro oyunlarını sergiliyor.

16 /49 Melis Birkan





17 /49 Son olarak Güzel Aşklar Diyarı adlı dizide "Ünzile" karakterini canlandırdı. Dizi, Kanal D'de yayınlandı.

18 /49 Güliz Ayla





19 /49 Şu anda müzik kariyerine devam ediyor, son albümü Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlandı.

20 /49 Aslı İnandık





21 /49 Şu anda ATV'de yayımlanan Karadut adlı dizide Figen karakterini oynuyor.

22 /49 Ayşecan Tatari

23 /49 1989 doğumlu oyuncu, İBB Şehir Tiyatroları'nda görev almıştı.

24 /49 Salih Bademci





25 /49 1984 doğumlu, Kanal D ve Netflix dizilerinde oynamıştı.

26 /49 Berkcan Güven





27 /49 1996 doğumlu sosyal medya fenomeni, YouTube'da 4 milyondan fazla abonesi var. Şarkıcılık da yapıyor.

28 /49 Şebnem Dönmez





29 /49 1974 doğumlu, son olarak Show TV'de Kızılcık Şerbeti dizisinde Heves karakterini oynadı.

30 /49 Hasibe Eren





31 /49 1975 doğumlu, oyuncu. Şu anda Show TV'nin popüler programı Güldür Güldür Show'da.

32 /49 Pelin Öztekin

33 /49 1987 doğumlu, ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in kızı. Oyunculuk kariyerine 2005'te Hayat Bilgisi dizisiyle başlamıştır. Son olarak Çatı Katı Aşk dizisinde rol almıştır​

34 /49 Nurgül Yeşilçay

35 /49 1976 doğumlu oyuncu, Asmalı Konak ve Ezo Gelin gibi popüler dizilerle ün kazandı.

36 /49 Tanem Sivar

37 /49 1980 doğumlu sunucu, Fox TV ve Acun Ilıcalı ile çalıştı.

38 /49 Aybüke Pusat

39 /49 1995 doğumlu, TRT yapımı Teşkilat dizisinde başrol oynuyor​



40 /49 Uraz Kaygılaroğlu

41 /49 1987 doğumlu oyuncu. Birçok ulusal kanaldaki dizilerde rol aldı.



42 /49 Farah Zeynep Abdullah

43 /49 1989 doğumlu oyuncu, sinema sektöründe popüler birçok yapımda boy gösterdi.

44 /49 Esma Yılmaz

45 /49 2005 doğumlu, şu sıralar NOW TV'de Kızıl Goncalar adlı dizide oynuyor.

46 /49

47 /49 1970 doğumlu, son olarak, Evdeki Yabancı adlı dizide yer aldı. X hesabından yaptıpı manipülatif paylaşımlarla, CHP trolü olarak biliniyor.

48 /49 Melek Mosso