Ünlü makarna markasında kurşun alarmı: Avrupa'da raflardan toplatılıyor Türkiye'deki ürünlerde risk var mı?

Türkiye’de risk var mı?





Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye’de buğdayda şu ana kadar kurşun gibi ağır metal kontaminasyonuna rastlanmadığını belirtiyor. Makarnanın üretim sürecinde ise ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartlara uygun hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor.





“Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’ne göre makarnada 0,20 mg/kg kurşun limiti vardır” diyen Artık, hammaddeden başlayarak tüm üretim aşamalarında sıkı analiz ve kontrol yapılması gerektiğinin altını çiziyor.